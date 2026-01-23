Жители Севастополя увлеклись нехудожественной литературой. Что читают

Аналитики Авито узнали, какие книги пользовались наибольшей популярностью у россиян в 2025 году. Оказалось, что в Севастополе продажи нехудожественных книг на платформе выросли в 3,5 раза. Заметнее всего в этой категории увеличились продажи книг о психологии, саморазвитии, а также философии и социологии.

В 2025 году продажи книг на Авито в Севастополе выросли на 14% по сравнению с 2024 годом. При этом продажи нехудожественных книг за этот период выросли в 3,5 раза.

Самый заметный рост продаж среди нехудожественной литературы в Севастополе продемонстрировали книги о психологии и саморазвитии — их продажи выросли в 9,5 раз. На втором месте по росту продаж — книги о философии и социологии, их стали покупать в девять раз чаще. Топ-3 замыкают энциклопедии и справочники с ростом продаж в восемь раз. Далее следуют книги на тему бизнеса, экономики и финансов — их стали покупать чаще в семь раз. Также в пятерке лидеров — религиозные книги. Их продажи выросли почти в семь раз.

Продажи художественной литературы также выросли. По всей России самый заметный рост показала фантастика — книги этого жанра стали покупать чаще в 3,5 раза. На втором месте — мистика с ростом продаж в три раза. Тройку жанров-лидеров замыкают детективы — их стали покупать чаще в два раза. За ними следуют юмористические книги — рост продаж на 24%. Также на 9% чаще стали покупать книжные драмы.

