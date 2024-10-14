Жители Севастополя в этом году подали 4 млн заявлений на Госуслуги

Четыре миллиона заявлений на Госуслуги от севастопольцев — это вдвое больше, чем в прошлом году. Также в ходе обсуждения губернатор поручил собрать всю информацию на сайте Правительства о поддержке участников спецоперации.

Поручил коллегам создать раздел на сайте Правительства Севастополя, где будут собраны все данные об этих услугах, ссылки на соответствующие разделы на «Госуслугах» и подробные инструкции, как получить ту или иную меру поддержки — чтобы вся информация была аккумулирована в одном месте, и людям было удобно с ней знакомиться, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Что касается итогов, то на сегодняшний день есть три способа обратиться за получением государственных услуг: прийти в МФЦ, обратиться в орган исполнительной власти или онлайн. Кроме того, около 464 тысяч севастопольцев зарегистрированы в ЕСИА, из них более 330 тысяч пользователей имеют подтвержденную учетную запись.

Также с мая начал работу новый мобильный оператор «Миранда-медиа», в эфире стало более 420 базовых станций, а 138 тысяч домохозяйств имеют широкополосный доступ к сети Интернет. Еще подключено 1550 камер видеонаблюдения и 3 млн домашних заданий выдано посредством системы «Цифровая образовательная среда Севастополя, – говорит и. о. директора департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.

В электронном виде севастопольцам доступны 160 государственных услуг, из них 81 – массовая социально значимая услуга в электронном виде. Также департамент цифрового развития совместно с департаментом здравоохранения запустили голосового помощника на основе искусственного интеллекта: с помощью «Робота 122» можно подтвердить или отменить запись к врачу в поликлинике, этот сервис будет развиваться и дальше.

К региональной системе межведомственного электронного взаимодействия подключено 162 учреждения. С 1 января по 30 сентября отработано более 3,7 млн. межведомственных запросов и обращений. Для сравнения, в 2019 году запросов было менее 400 тысяч, – обратила внимание и.о. директора департамента.

В настоящее время в Севастополе предоставляется 21 мера региональной поддержки, из них 12 в электронном виде, что составляет 57%. Также с 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал Госуслуги, а также через МФЦ.

В топ популярных электронных госуслуг входят: