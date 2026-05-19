Жители Севастополя все чаще приходят в школу здоровья «Здоровый век»

Севастопольцы все чаще приходят в школу здоровья «Здоровый век», которая работает на базе городской поликлиники № 7. Главная цель — не просто разучить комплекс упражнений. Врачи ставят задачу сформировать у людей новое, осознанное отношение к собственному телу. Здесь учат не лечить болезни, а предупреждать их, внедряя правильные привычки в повседневную жизнь. Программа выстроена так, чтобы охватить не только физическое, но и ментальное здоровье, ведь, как известно, душевное равновесие напрямую влияет на самочувствие.

Особое место в программе занимает движение. Под руководством опытных специалистов участники осваивают целых четыре специализированных вида гимнастики. Каждое направление решает свои задачи: одни упражнения направлены на укрепление суставов и спины, другие тренируют сердце и сосуды, третьи помогают наладить правильное дыхание. Но севастопольцев учат заботиться не только о мышцах и кровообращении. В дополнение к комплексу включена гимнастика для глаз.

Формат школы здоровья максимально доступен для людей абсолютно любого возраста. Здесь не нужна специальная физическая подготовка — достаточно желания жить активно. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Занятия проходят каждый понедельник. Начало в 9:30 утра по адресу: улица Тараса Шевченко, дом 1А. Вход свободный для всех жителей Севастополя.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (978) 744-43-72.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя