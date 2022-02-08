Жители Симферополя теперь собираются «На районе»

Популярность городских сообществ в социальных сетях стремительно растет. Жителям отдельно взятого микрорайона, жилого массива гораздо удобнее обмениваться полезной информацией на такой локальной площадке, делиться новостями и бедами, сообща решать проблемы, инициировать обсуждения. Симферопольцы прекрасно осведомлены, что Свобода, Ж/Д вокзал, Аграрное, Марьино, Старый город, Центр, Маршала Жукова и 7-ая горбольница — отличаются друг от друга. И, если у одних на первом месте вопросы отключения воды, у других — доступность транспортного сообщения.

На основе постоянного мониторинга социальных сетей Центр управления регионом Республики Крым выделяет ТОП-5 характерных для столицы проблем. С начала года больше всего жаловались на отсутствие холодной воды (382), на втором месте сообщения с просьбой оказания государственной социальной помощи (221), третье занимают вопросы, связанные с графиком движения общественного транспорта (140), четвертое – ремонт дорог (133), замыкает пятерку – сообщения о ямах и выбоинах на дорогах (133).

Исходя из полученных данных, совместно с администрацией города Симферополя и Центром управления регионом РК мы решили объединить жителей отдельных районов столицы и создали паблик – «На районе», — рассказала руководитель проекта Ольга Цимбал. – Это восемь страничек в «ВКонтакте» и «Инстаграм», где соседи знакомятся, общаются, решают общие проблемы и хотят донести их до власти. В пабликах есть и полезные рубрики для поиска жилья, работы, размещения бесплатной рекламы. В скором времени появится еще одна страничка, где сами горожане смогут предлагать свои проекты и в дальнейшем обсуждать их на уровне руководства города и Крыма.

Паблик каждого района ведет сотрудник, который проживает по месту и хорошо ориентируется в проблематике.

По словам Ольги Цимбал, Центр управления регионом Республики Крым будет передавать запросы жителей в органы власти, ответственным специалистам, чтобы ускорить решение проблемы, информировать граждан о принятых решениях. В будущем паблики появятся в «Одноклассниках» и мессенджере «Вайбер».

Ссылки на сообщества в ВКонтакте:

https://vk.com/na_rayone_centr

https://vk.com/na_rayone_maryino

https://vk.com/na_rayone_geroyev_stalingrada

https://vk.com/prospect_pobedy

https://vk.com/na_rayone_agrarnoe

https://vk.com/7gor_akmechet

https://vk.com/na_rayone_vokzal

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