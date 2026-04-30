Жители СНТ будут меньше платить за электроэнергию. Возможно…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:24 30.04.2026

К тарифам на электроэнергию для жителей СНТ предложили применять понижающий коэффициент. Федеральная антимонопольная служба разработала проект постановления о введении единого тарифа для жителей СНТ независимо от местоположения участка и формы заключения договора.

Сейчас жители СНТ оплачивают электроэнергию по более высокому тарифу для городского или сельского населения. Если изменения одобрят, стоимость электроэнергии будут рассчитываться по меньшему тарифу. К тарифам на электроэнергию будет применяться понижающий коэффициент от 0,7 до 1.

Сейчас понижающие коэффициенты применяют только если участники садоводческих или огороднических товариществ коллективно оформляют договор с гарантирующим поставщиком. Если собственник земельного участка заключает индивидуальный договор с энергосбытовой организацией, он платит за электроэнергию по тарифу городского или сельского населения.

Узнайте больше:  На въезде в Ялту со стороны Алушты идёт капремонта моста

Поправки, предложенные Федеральной антимонопольной службой, предполагают введение единого тарифа и по коллективным договорам, и для индивидуальных потребителей. Тариф не будет зависеть от того, где расположен земельный участок, в городе, селе или межселенной территории. Это повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Стоимость электроэнергии для всех жителей СНТ будет рассчитываться по меньшему тарифу.

источник: ЦИАН 

