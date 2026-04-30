Жители СНТ будут меньше платить за электроэнергию. Возможно...

Сейчас жители СНТ оплачивают электроэнергию по более высокому тарифу для городского или сельского населения. Если изменения одобрят, стоимость электроэнергии будут рассчитываться по меньшему тарифу. К тарифам на электроэнергию будет применяться понижающий коэффициент от 0,7 до 1.

Сейчас понижающие коэффициенты применяют только если участники садоводческих или огороднических товариществ коллективно оформляют договор с гарантирующим поставщиком. Если собственник земельного участка заключает индивидуальный договор с энергосбытовой организацией, он платит за электроэнергию по тарифу городского или сельского населения.

Поправки, предложенные Федеральной антимонопольной службой, предполагают введение единого тарифа и по коллективным договорам, и для индивидуальных потребителей. Тариф не будет зависеть от того, где расположен земельный участок, в городе, селе или межселенной территории. Это повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Стоимость электроэнергии для всех жителей СНТ будет рассчитываться по меньшему тарифу.

источник: ЦИАН