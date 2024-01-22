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Жители улицы Степной в Кочергино (Бахчисарайский район) просят отремонтировать перерытую 4 года назад
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Жители улицы Степной в Кочергино (Бахчисарайский район) просят отремонтировать перерытую 4 года назад

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 11:44 22.01.2024

Жители улицы Степной в Кочергино Бахчисарайского района обратились на прямую линию Президента с просьбой помочь отремонтировать дорогу, которую разрыли в 2019 во время коммунальных работ. Люди жалуются на огромные ямы и постоянную грязь, которые с тех пор преследуют улицу.

Улица Степная в селе Бахчисарайского района всегда была грунтовой, но не всегда ужасной. Люди здесь спокойно проезжали, а для идущих в школу детей даже выделили пешеходную зону, выделив её ограждениями. В 2019 году все это перерыли при прокладке газовых сетей, толком не восстановили, обещав дальнейший ремонт, но на этом все и кончилось.

Потом выкопали глину с глубины, с тех пор земля превратилась в известь, у нас сплошные ямы. Сердце кровью обливается, когда смотришь, как дети выходят чистые и аккуратные, и пока идут на соседнюю улицу к школьному автобусу утопают в грязи. Чтобы выбраться отсюда нужно  лавировать между лужами и ямами, а если еще и ветер, то это просто бесчеловечное что-то, — делится местная жительница Ольга.

Пока все обращения утопают в далеких обещаниях, которые каждый год переносятся. Поэтому и обратились на Прямую линию Президента. В рамках проекта Народного фронта «Прямая линия. Продолжение» представители президентского движения встретились с жителями и вместе оценили проблемы улицы.

Народный фронт обратился к местными властям и дорожным службам, с просьбой обозначить конкретные планы по ремонту улицы. И в рамках возможного усилить её содержание.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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