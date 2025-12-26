Жители Ялты отправили на фронт большую партию гуманитарной помощи

Едет на фронт и подготовленная «Таврия» – она останется там выполнять боевые задачи. Авто купила и подготовила семья Савиных совместно со спортивно-техническим клубом Симеиз. Цвет белый – так захотели сами бойцы, её легче замаскировать в снегу.

И, конечно, в отправке много продуктов. Особенно бойцы просили знаменитый ялтинский хлеб – более 100 буханок и 100 кг печенья передал Ялтинский Хлебокомбинат. Он присоединяется к каждой отправке гумпомощи.

Хочется радовать наших бойцов какими-то вкусностями. Они очень любят печенье — отправляем несколько видов. Полгода назад попробовали отвезти хлеб. Ребятам так понравилось, что теперь передаем его на постоянной основе. Наш хлеб действительно особенный и бойцы его очень ждут, — говорит руководитель Ялтинского хлебокомбината Анна Гирская.

Также доставят традиционные домашние блюда – борщ, котлеты, отбивные, рыбку – всё это приготовили перед самой отправкой. А для создания особой атмосферы – два ведра оливье.

Будут и именные подарки – Защитники загадывали желания, а исполняли все вместе – огромный вклад в сбор внесли школы. Отправляются за ленточку также обереги с молитвами и детские письма. В них самые теплые поздравления и пожелания скорейшей Победы.

Подразделение выполняет боевую с честью. И мы благодарны за помощь, которую нам передают ялтинцы. Спасибо за участие в судьбе всех наших бойцов. Помощь систематически и главное вовремя. Самое главное наше желание, чтобы дома, у родных и близких всё было хорошо. Чтобы все те, кто остался здесь, чувствовали себя в безопасности, — говорит боец с позывным «Майор».

Слова благодарности волонтёрам, которые регулярно отвозят «за ленточку» гуманитарную помощь, передала глава администрации Ялты Янина Павленко.

От души благодарю каждого, кто поддерживает ребят – без перерыва на выходные и праздники собирает и доставляет необходимое на фронт! Низкий поклон, — говорит глава администрации.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта