Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Жители Ялты отправили очередной автомобиль в зону СВО
актуально в республике
Жители Ялты отправили очередной автомобиль в зону СВО

Жители Ялты отправили очередной автомобиль в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:17 06.02.2024

Очередной автомобиль от ялтинцев был подготовлен по запросу разведроты десантно-штурмового батальона.

По запросу разведроты десантно-штурмового батальона отправляем на Запорожское направление автомобиль, подготовленный для специфической работы.  НИВА «обута» в грязевую резину, «поднята», на фарах – светомаскировка, полностью запаяно дно, чтобы не допустить попадания воды в салон, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что машину и  запчасти к ней приобрели ялтинские предприниматели Андрей, Александр и Николай, после чего почти 2 месяца автомобиль ремонтировали на базе Центра поддержки «Переправа», который является одним из постоянных пунктов подготовки техники на передовую.

Машину разведчикам из рук в руки передаст депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик, который как волонтер сообщества «Люди Z» доставил уже более десятка автомобилей в зону СВО. 

Запрос на этот автомобиль поступил перед Новым годом. Мы принципиально не везём на фронт утиль, все машины предварительно подготавливаются, приобретаются с хорошими и целыми кузовами. Учитываем состояние дорог на Запорожском и Херсонском направлениях, где может вырвать лонжерон при попадании в яму, поэтому подход к автомобилям серьёзный, — сообщил Сергей Епик и добавил, что машина будет использоваться для перевозки разведывательного оборудования. 

Благодаря нашим постоянным меценатам – Андрею, Николаю и Александру, мы не только приобрели данный автомобиль и детали к нему, но и привлекли для проведения ремонта узких специалистов», — в свою очередь добавил директор Центра поддержки «Переправа» Юрий Шуринов.

В «разведмашине» для наших защитников отправится груз – системы сброса и аккумуляторы для дронов, пауэрбанки, поисковые фонари, маскировочные накидки для снайперов, термобелье. Благодарю ялтинцев, волонтеров за их помощь и работу во имя Победы, — говорит Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 25

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.