Жители Ялты отправили очередной автомобиль в зону СВО

Машину разведчикам из рук в руки передаст депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик, который как волонтер сообщества «Люди Z» доставил уже более десятка автомобилей в зону СВО.

Запрос на этот автомобиль поступил перед Новым годом. Мы принципиально не везём на фронт утиль, все машины предварительно подготавливаются, приобретаются с хорошими и целыми кузовами. Учитываем состояние дорог на Запорожском и Херсонском направлениях, где может вырвать лонжерон при попадании в яму, поэтому подход к автомобилям серьёзный, — сообщил Сергей Епик и добавил, что машина будет использоваться для перевозки разведывательного оборудования.

Благодаря нашим постоянным меценатам – Андрею, Николаю и Александру, мы не только приобрели данный автомобиль и детали к нему, но и привлекли для проведения ремонта узких специалистов», — в свою очередь добавил директор Центра поддержки «Переправа» Юрий Шуринов.

В «разведмашине» для наших защитников отправится груз – системы сброса и аккумуляторы для дронов, пауэрбанки, поисковые фонари, маскировочные накидки для снайперов, термобелье. Благодарю ялтинцев, волонтеров за их помощь и работу во имя Победы, — говорит Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта