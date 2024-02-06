Жители Ялты отправили очередной автомобиль в зону СВО

Очередной автомобиль от ялтинцев был подготовлен по запросу разведроты десантно-штурмового батальона.
По запросу разведроты десантно-штурмового батальона отправляем на Запорожское направление автомобиль, подготовленный для специфической работы. НИВА «обута» в грязевую резину, «поднята», на фарах – светомаскировка, полностью запаяно дно, чтобы не допустить попадания воды в салон, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также уточнила, что машину и запчасти к ней приобрели ялтинские предприниматели Андрей, Александр и Николай, после чего почти 2 месяца автомобиль ремонтировали на базе Центра поддержки «Переправа», который является одним из постоянных пунктов подготовки техники на передовую.
Машину разведчикам из рук в руки передаст депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик, который как волонтер сообщества «Люди Z» доставил уже более десятка автомобилей в зону СВО.
Запрос на этот автомобиль поступил перед Новым годом. Мы принципиально не везём на фронт утиль, все машины предварительно подготавливаются, приобретаются с хорошими и целыми кузовами. Учитываем состояние дорог на Запорожском и Херсонском направлениях, где может вырвать лонжерон при попадании в яму, поэтому подход к автомобилям серьёзный, — сообщил Сергей Епик и добавил, что машина будет использоваться для перевозки разведывательного оборудования.
Благодаря нашим постоянным меценатам – Андрею, Николаю и Александру, мы не только приобрели данный автомобиль и детали к нему, но и привлекли для проведения ремонта узких специалистов», — в свою очередь добавил директор Центра поддержки «Переправа» Юрий Шуринов.
В «разведмашине» для наших защитников отправится груз – системы сброса и аккумуляторы для дронов, пауэрбанки, поисковые фонари, маскировочные накидки для снайперов, термобелье. Благодарю ялтинцев, волонтеров за их помощь и работу во имя Победы, — говорит Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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