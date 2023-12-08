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Жители Ялты получили средства реабилитации почти на 2 млн. рублей
фото: пресс-служба администрации Ялты

Жители Ялты получили средства реабилитации почти на 2 млн. рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:56 08.12.2023

Департаментом соцполитики администрации в рамках государственной и республиканской программ оказывается поддержка более 200 ялтинцам. По информации главы администрации города Янины Павленко, в этом году 186 ялтинцев получили средства реабилитации почти на 2 млн. рублей.

Среди них 27 слабовидящих жителей города, которым для помощи в быту выданы специальные «говорящие» электронные и тактильные механические часы. 119 детей обеспечены зимней и демисезонной ортопедической обувью и стельками, а также другие категории, — цитирует пресс-служба Янину Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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