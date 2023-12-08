Жители Ялты получили средства реабилитации почти на 2 млн. рублей

Среди них 27 слабовидящих жителей города, которым для помощи в быту выданы специальные «говорящие» электронные и тактильные механические часы. 119 детей обеспечены зимней и демисезонной ортопедической обувью и стельками, а также другие категории, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.