Жители ЮФО потратили в среднем 28 тыс. рублей на сервисное обслуживание автомобиля зимой

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян*, чтобы узнать, как часто автомобилисты обращались в автосервисы зимой и сколько денег они выделяли на обслуживание личного транспортного средства. В среднем жители Южного федерального округа потратили 27,7 тыс. рублей, а самой популярной услугой стала замена масла (48%).

Чуть больше половины участников опроса из ЮФО (53%) владеют автомобилями. Интересно, что число мужчин, у которых есть личное транспортное средство, немногим больше, чем женщин: 55% против 47%. Больше всего автовладельцев оказалось в возрастной группе от 35 до 44 лет — 57% респондентов.

Около пятой части участников опроса (21%), которые владеют автомобилем, посещают сервис один раз в полгода. Почти каждый пятый опрошенный (18%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 13% — один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 5% автомобилистов посещают специализированные центры реже, чем один-два раза в год. В среднем жители Южного федерального округа проверяют состояние автомобилей в сервисах около шести раз в год.

Самые активные периоды с точки зрения посещения автосервисов — это весна и осень, когда автомобилям нужен особый уход после периода жаркого лета и суровой зимы с перепадами температур. И тем не менее зимой спрос на определенные виды работ сохраняется и даже растет: так, например, с декабря по январь 2025 года россияне на 49% чаще обращались за мойкой и уходом за кузовом, на 20% — за тюнингом, на 13% увеличился спрос на кузовной ремонт, а плановое ТО стало особенно востребованным в этом году — рост обращений через Авито в 9 раз, — комментирует руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито Алексей Головин.

Для большинства (58%) стоимость услуг является основным критерием при выборе автосервиса. Также опрошенные ориентируются на рекомендации близких и друзей (54%) и на отзывы клиентов в интернете (43%). 39% респондентов рассказали, что для них важен широкий спектр услуг, а практически треть респондентов (37%) выбирает автотехцентры рядом с домом.

Большинство респондентов признались, что чаще всего они обращают внимание на рекламу сайтах с объявлениями (28%) и на наружную рекламу (25%). Реклама в поисковых системах привлекла внимание 18% опрошенных, в соцсетях — 16%, а на ТВ — 14% респондентов.

Медийная реклама — не про мгновенные покупки. Она работает на продажи в долгосрочной перспективе и удержание внимания аудитории к бренду. Это особенно актуально для бизнесов, которые продают сезонные товары и услуги, например, для автомобильных сервисов. Положительную динамику мы видим и по своим данным: по итогу 2024 года инвестиции этой категории рекламодателей в медийные кампании на Авито выросли на 56%. Постоянное присутствие бренда в информационном поле формирует у пользователей доверие и знание, — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Если говорить об услугах, которые были наиболее востребованы зимой среди автолюбителей, первое место занимает замена масла: этот вариант отметили 48% опрошенных. На втором месте идет шиномонтаж (43%), а на третьем — диагностика авто (32%). Практически поровну разделилось число тех, кто обращался в автосервис за заменой жидкостей (24%) и за регулярным техническим обслуживанием (19%). Ремонтировали подвеску 13%.

Зимой 2025 года большинство (39%) жителей Южного федерального округа потратили на посещение автосервиса до 10 тысяч рублей. Почти каждый третий (29%) опрошенный выделял от 10 001 до 30 000 рублей, а 11% — от 30 001 до 50 000 рублей. От 50 000 рублей до 70 000 рублей ушло у 3% участников опроса. В среднем на посещение автосервиса жители Южного федерального округа потратили этой зимой около 27 660 рублей.

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