Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Жителям и гостям Севастополя обещают бесплатные экскурсии

crimeapress_news



реклама в крыму
Жителям и гостям Севастополя обещают бесплатные экскурсии
фото:

Жителям и гостям Севастополя обещают бесплатные экскурсии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:06 08.06.2021

14 июня, в День города, для жителей и гостей Севастополя будет работать туристическая локация. Насыщенную интерактивную программу Центр развития туризма представит в районе набережной Корнилова, 1 – на нижней площадке театра Луначарского и в пешеходной зоне.

Локация начнет работу в 10:00. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по нескольким видам экстремального туризма, попробовать свои силы в новом виде фитнеса kangoo jumps, передохнуть в мягких креслах-мешках или принять участие в бесплатных экскурсиях. В течение всего дня для жителей и гостей города будут работать скалодром, балансборд, тренажер виндсерфинг, школа моноколеса, выставка электросамокатов, зона отдыха с музыкальным сопровождением, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также с 10:00 до 18:00 в мобильном туристко-информационном центре консультанты будут рассказывать о самых знаковых и интересных туристических местах Города-Героя.

С 12:30 до 12:45 и с 13:30 до 13:45 посетителей локации ждут показательные выступления kangoo jumps.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 можно будет принять участие в бесплатных экскурсиях – «Город у моря», «Исторические зарисовки Севастополя», «Наследие адмирала Лазарева» и «Любовь и дружба в судьбе Севастополя».

Экскурсии стартуют каждые полчаса, последняя начнется в 17:30. В группе должно быть не больше 15 человек.

Для участия в бесплатной экскурсии необходимо записаться  предварительно в туристско-информационном центре или в День города в порядке живой очереди.

Запись в туристско-информационном центре стартует 12 июня по телефонам: +7-978-907-96-70  и 8-800-301-82-38. Запись по номеру +7-978-907-96-70 будет доступна и в день проведения экскурсий – 14 июня.

Жителям и гостям Севастополя обещают бесплатные экскурсии

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.