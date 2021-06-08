Жителям и гостям Севастополя обещают бесплатные экскурсии

14 июня, в День города, для жителей и гостей Севастополя будет работать туристическая локация. Насыщенную интерактивную программу Центр развития туризма представит в районе набережной Корнилова, 1 – на нижней площадке театра Луначарского и в пешеходной зоне.

Локация начнет работу в 10:00. Любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по нескольким видам экстремального туризма, попробовать свои силы в новом виде фитнеса kangoo jumps, передохнуть в мягких креслах-мешках или принять участие в бесплатных экскурсиях. В течение всего дня для жителей и гостей города будут работать скалодром, балансборд, тренажер виндсерфинг, школа моноколеса, выставка электросамокатов, зона отдыха с музыкальным сопровождением, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Также с 10:00 до 18:00 в мобильном туристко-информационном центре консультанты будут рассказывать о самых знаковых и интересных туристических местах Города-Героя.

С 12:30 до 12:45 и с 13:30 до 13:45 посетителей локации ждут показательные выступления kangoo jumps.

Кроме того, с 10:00 до 18:00 можно будет принять участие в бесплатных экскурсиях – «Город у моря», «Исторические зарисовки Севастополя», «Наследие адмирала Лазарева» и «Любовь и дружба в судьбе Севастополя».

Экскурсии стартуют каждые полчаса, последняя начнется в 17:30. В группе должно быть не больше 15 человек.

Для участия в бесплатной экскурсии необходимо записаться предварительно в туристско-информационном центре или в День города в порядке живой очереди.

Запись в туристско-информационном центре стартует 12 июня по телефонам: +7-978-907-96-70 и 8-800-301-82-38. Запись по номеру +7-978-907-96-70 будет доступна и в день проведения экскурсий – 14 июня.