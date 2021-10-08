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Жителям осаждённого Севастополя обещают квартиры

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 15:17 08.10.2021

На заседании Правительства Севастополя принято постановление, которым выделены бюджетные средства на приобретение 17-ти квартир для жителей осаждённого Севастополя. Средства будут выделены из дополнительных доходов, которые поступили в бюджет, а это порядка 2 млрд рублей.

Средства дополнительных доходов также будут направлены на погашение дефицита бюджета, на выдачу молочной продукции – 24 млн рублей, лекарственные препараты для тяжелобольных – 12 млн рублей и разработку проектно-сметной документации для ремонта школ – 73 млн рублей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в марте 2020 года губернатор Михаил Развожаев обратился к Президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить заслуженный статус ветерана Великой Отечественной войны  севастопольцам, которые имеют статус «Житель осаждённого Севастополя». Президент поддержал инициативу и со статусом севастопольцы получили федеральные меры соцподдержки.

Жителям осаждённого Севастополя обещают квартиры

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