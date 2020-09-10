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Жителям осаждённого Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ. Возможно...
иллюстрация: wixstatic.com

Жителям осаждённого Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ. Возможно…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:34 10.09.2020

Партия «Единая Россия», сообщает «Новый Севастополь», внесла в Госдуму законопроект о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Документ разработан совместно с правительством РФ.

Документ устанавливает, что горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки – такие же, как жители блокадного Ленинграда. В их числе – ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, – цитирует пресс-служба партии генсекретаря Андрея Турчака.

Он также отметил, что законопроект необходимо принять оперативно, и он должен вступить в силу с 1 октября текущего года.

Жителям осаждённого Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ. Возможно...

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