Жителям осаждённого Севастополя присвоят статус ветеранов ВОВ. Возможно...

Партия «Единая Россия», сообщает «Новый Севастополь» , внесла в Госдуму законопроект о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. Документ разработан совместно с правительством РФ.

Документ устанавливает, что горожане, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки – такие же, как жители блокадного Ленинграда. В их числе – ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, – цитирует пресс-служба партии генсекретаря Андрея Турчака.

Он также отметил, что законопроект необходимо принять оперативно, и он должен вступить в силу с 1 октября текущего года.