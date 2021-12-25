Жителям осаждённого Севастополя выплачивают по 50 тысяч рублей

Напомним, в ходе визита в Севастополь 4 ноября 2021 года Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Михаила Развожаева о единовременной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя» в связи с 80-летием начала обороны города. Для осуществления единовременной выплаты бюджету города Севастополя были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 58,35 млн рублей. Размер выплаты составил 50 тысяч рублей на человека. Ветераны уже получили денежные средства на банковские карты, а тем, кто оформил выплаты через почтовые отделения, доставят их на дом в ближайшее время. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя.

Была поставлена задача оперативно произвести выплаты ветеранам до конца текущего года. Уже 23 декабря мы перевели выплаты в кредитные организации на расчётные счета. На карты получили выплаты 876 ветеранов. Через почтовые отделения выплату получат еще 180 человек. Денежные средства доставят уважаемым ветеранам на дом почтальоны. Выплаты были произведены без подачи каких-либо документов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления социального обслуживания Жанну Финогенову.

По её словам, всего выплаты получат 1056 ветеранов Великой Отечественной войны — жителей осажденного Севастополя и награжденных медалью За оборону Севастополя, в том числе проживающих в других субъектах РФ.

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