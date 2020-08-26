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Объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения города до декабря месяца. График подачи воды в ближайшее время в Севастополе вводиться не будет. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-губернатор Владимир Базаров. «На сегодняшний день ситуация в Севастополе с водой лучше, чем в других регионах Крыма. В водохранилище 22 миллиона 500 тысяч кубов воды – это примерно третья часть от его общего объема. Даже если вообще не будет осадков, то этих запасов хватит до декабря месяца. С начала года мы предприняли ряд мер по экономии воды. Мы изменили систему очистки фильтров, что позволило нам экономить пять тысяч кубов воды в сутки. Провели мероприятия по графику подачи питьевой воды в садовые товарищества, активизировали все скважины, которые существуют в садовых товариществах. Прекратили подачу питьевой воды для технических нужд городу. Таким образом в сутки мы экономим до 35 тысяч кубов воды. Кроме предпринятых мер у нас есть дорожная карта, по которой мы сегодня работаем, где кроме краткосрочных мероприятий есть долгосрочные. Врио Губернатора Михаил Развожаев работает над решением этой задачи, в частности проводит переговоры в Москве. Сейчас живем в прежнем режиме, график подачи воды не вводим», – заверил Владимир Базаров.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Жителям Севастополя ограничения, связанные с подачей воды, не грозят. Пока

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:12 26.08.2020

Объема накопленной воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения города до декабря месяца. График подачи воды в ближайшее время в Севастополе вводиться не будет.

На сегодняшний день ситуация в Севастополе с водой лучше, чем в других регионах Крыма. В водохранилище 22 миллиона 500 тысяч кубов воды – это примерно третья часть от его общего объема. Даже если вообще не будет осадков, то этих запасов хватит до декабря месяца. С начала года мы предприняли ряд мер по экономии воды. Мы изменили систему очистки фильтров, что позволило нам экономить пять тысяч кубов воды в сутки. Провели мероприятия по графику подачи питьевой воды в садовые товарищества, активизировали все скважины, которые существуют в садовых товариществах.  Прекратили подачу питьевой воды для технических нужд городу. Таким образом в сутки мы экономим до 35 тысяч кубов воды. Кроме предпринятых мер у нас есть дорожная карта, по которой мы сегодня работаем, где кроме краткосрочных мероприятий есть долгосрочные. Врио Губернатора Михаил Развожаев работает над решением этой задачи, в частности проводит переговоры в Москве. Сейчас живем в прежнем режиме, график подачи воды не вводим, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  вице-губернатора Владимира Базарова.

 

Жителям Севастополя ограничения, связанные с подачей воды, не грозят. Пока

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