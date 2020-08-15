Жителям Симферополя есть смысл в воскресенье запастись водой – в понедельник ее не будет

Внимание, ограничение водоснабжения!

В понедельник, 17 августа часть Симферополя и ряд близлежащих сел останутся на сутки без воды. Как пояснили в администрации крымской столицы, ограничение вводится, «в связи с производством аварийно-восстановительных работ на системе технологического водоснабжения АО «Крым ТЭЦ». Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Итак, с 8 часов утра 17 августа до 8 часов утра 18 августа будет ограничено водоснабжение:

— симферопольских сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка;

— СТ «Горки», СТ «Строитель»;

— микрорайонов Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Битак, Солнечная Долина, Белое, Луговое;

— улиц (и прилегающих к ним улиц и переулков) Кечкеметской (№№94-198, №№91-203), Киевской (от гост. Москва до пл. Куйбышева), Куйбышева, Воровского, Тургенева, Беспалова, 51-й Армии, Луговая, Лермонтова, Мате Залки, Полюсная, Бела Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, пр-т Победы.

C графиком подвоза воды можно ознакомиться по ссылке.