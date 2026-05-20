Жительница Алушты намеревалась сбыть крупную партию наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 40-летняя жительница Алушты, которая планировала сбыть крупную партию наркотиков.
Предварительно установлено, что на протяжении трёх месяцев фигурантка работала на теневой наркошоп, который поставлял ей запрещенные вещества. По предоставленным координатам она забирала «вес», фасовала его по дозам и сбывала бесконтактным способом путем организации тайников с «закладками» на территории Алушты.
В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли 2 ёмкости со смесью из белого вещества, электронные весы и полимерные пакетики с пазовыми замками.
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство мефедрон, общей массой 214,93 граммов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанной предъявлено обвинение. В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
