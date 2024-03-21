Жительница Бахчисарайского района ответит за махинации с материнским капиталом

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В суде установлено, что осужденная, являясь матерью двоих детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в октябре 2019 года обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории города Бахчисарая.

Осужденная оформила доверенность на должностное лицо кооператива, на основании которого на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Волгоградской области. Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму 453 тыс. рублей, на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке. С целью обналичивания денежных средств материнского капитала злоумышленница предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании направить на погашение долга перед кооперативом, — сообщили в прокуратуре.

Таким способом подсудимая получила более 450 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, а остальными распорядилась по своему усмотрению.

В отношении должностного лица кооператива уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 2 годам лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на аналогичный период. Удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением.