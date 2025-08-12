Жительница Белогорского района издевалась над дочерью. Сообщили об этом, когда девочке потребовалась медпомощь

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что с июня 2024 по май 2025 года женщина систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь и иным жестоким способом причиняла ей физические и психические страдания. На протяжении года девочка и члены ее семьи не сообщали о противоправных действиях матери. О применённом насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила бабушка потерпевшей, когда внучке потребовалась медицинская помощь после причиненных матерью побоев. Следователями незамедлительно проведены судебные экспертизы. Оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оказана необходимая помощь пострадавшему ребенку, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где она содержится до настоящего времени. В связи с ненадлежащем неисполнением обязанностей по воспитанию дочери, решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю