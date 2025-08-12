Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Жительница Белогорского района издевалась над дочерью. Сообщили об этом, когда девочке потребовалась медпомощь
Новости Республики

Жительница Белогорского района издевалась над дочерью. Сообщили об этом, когда девочке потребовалась медпомощь

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:42 12.08.2025

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы села Русаковка. Она обвиняется в истязании ребенка, находящегося в зависимом от нее состоянии, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что с июня 2024 по май 2025 года женщина систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь и иным жестоким способом причиняла ей физические и психические страдания. На протяжении года девочка и члены ее семьи не сообщали о противоправных действиях матери. О применённом насилии к ребенку в правоохранительные органы сообщила бабушка потерпевшей, когда внучке потребовалась медицинская помощь после причиненных матерью побоев. Следователями незамедлительно проведены судебные экспертизы. Оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Оказана необходимая помощь пострадавшему ребенку, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ходатайству следствия судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где она содержится до настоящего времени. В связи с ненадлежащем неисполнением обязанностей по воспитанию дочери, решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

Узнайте больше:  Житель Белогорского района пойдёт под суд за взяточничество и мошенничество при получении соцвыплат

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x