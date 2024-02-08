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Жительница Брянска организовывала в у азартные игры. Заработала более 15 млн рублей
иллюстрация: pikist.com

Жительница Брянска организовывала в Крыму азартные игры. Заработала более 15 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 08.02.2024

Суд в Симферополе приговорил к 12,5 года колонии жительницу Брянска, которая организовала преступное сообщество для проведения азартных игр, в которых жители Крыма проиграли более 15 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В Симферополе осуждена жительница Брянска — организатор и руководитель преступного сообщества, осуществлявшего проведение азартных игр. Доход, полученный вышеуказанным преступным сообществом, составил более 15 млн рублей. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — цитирует сообщение ТАСС.

В 2015 году женщина организовала и возглавила преступное сообщество. В течение двух лет на территории Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Красноперекопска, Джанкоя, Евпатории под ее руководством работали залы с игровыми автоматами.

источник: ТАСС

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