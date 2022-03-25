реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Жительница Джанкоя забила до смерти родную мать. Молотком

crimeapress_news



реклама в крыму
Жительница Джанкоя забила до смерти родную мать. Молотком
Иллюстрация: pxhere.com

Жительница Джанкоя забила до смерти родную мать. Молотком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 19:39 25.03.2022

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Джанкоя, обвиняемой в убийстве матери. 48-летняя женщина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что в ночь на 22 октября 2021 года у женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с матерью: та сделала дочери замечание по поводу ее асоциального образа жизни. В ответ дочь нанесла несколько ударов молотком матери по голове, от которых последняя скончалась на месте, — рассказали в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Узнайте больше:  В Крыму раскрыли убийство 23-летней давности: «дамы» избили до смерти «кавалера»  

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.