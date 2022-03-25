Жительница Джанкоя забила до смерти родную мать. Молотком

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Джанкоя, обвиняемой в убийстве матери. 48-летняя женщина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следственным отделом по городу Джанкой установлено, что в ночь на 22 октября 2021 года у женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с матерью: та сделала дочери замечание по поводу ее асоциального образа жизни. В ответ дочь нанесла несколько ударов молотком матери по голове, от которых последняя скончалась на месте, — рассказали в Следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

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