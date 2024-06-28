Жительница Феодосии получала соцвыплаты на ребенка, которого… не было

В Феодосии осуждена женщина, оформившая социальные выплаты на несуществующего ребенка.

Судом установлено, что подсудимая в период с января 2021 года по ноябрь 2023 года предоставила в органы социального и пенсионного обеспечения документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно рождения у нее в 2021 году ребенка. На основании подложных документов женщина незаконно получила более 237 тыс. рублей, причиненный ущерб женщина частично возместила. Незаконные действия осужденной выявлены и пресечены сотрудниками полиции, — рассказали в прокуратуре.