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Жительница Феодосии получала соцвыплаты на ребенка, которого… не было
Фото: pikist.com

Жительница Феодосии получала соцвыплаты на ребенка, которого… не было

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 17:53 28.06.2024

В Феодосии осуждена женщина, оформившая социальные выплаты на несуществующего ребенка.

Судом установлено, что подсудимая в период с января 2021 года по ноябрь 2023 года предоставила в органы социального и пенсионного обеспечения документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно рождения у нее в 2021 году ребенка. На основании подложных документов женщина незаконно получила более 237 тыс. рублей, причиненный ущерб женщина частично возместила. Незаконные действия осужденной выявлены и пресечены сотрудниками полиции, — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении лица, изготовившего подложный документ, выделено в отдельное производство, расследование продолжается. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на аналогичный период.

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