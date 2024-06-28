Жительница Феодосии получала соцвыплаты на ребенка, которого… не было

В Феодосии осуждена женщина, оформившая социальные выплаты на несуществующего ребенка.
Судом установлено, что подсудимая в период с января 2021 года по ноябрь 2023 года предоставила в органы социального и пенсионного обеспечения документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно рождения у нее в 2021 году ребенка. На основании подложных документов женщина незаконно получила более 237 тыс. рублей, причиненный ущерб женщина частично возместила. Незаконные действия осужденной выявлены и пресечены сотрудниками полиции, — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении лица, изготовившего подложный документ, выделено в отдельное производство, расследование продолжается. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на аналогичный период.
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