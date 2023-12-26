Жительница города Красноперекопска торговала подпольно. Заплатит штраф

Гражданка города Красноперекопска, совершила административное правонарушение, а именно находясь по месту своего проживания не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляла, незаконную продажу спиртосодержащей продукции кустарного изготовления.

За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции кустарного производства, гражданке придется нести ответственность предусмотренную ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. В судебном заседании правонарушитель свою вину признала, фактических обстоятельств не оспаривала. Суд всесторонне рассмотрев материалы дела, с учетом смягчающих вину обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст), отсутствием отягчающих вину обстоятельств пришел к выводу о виновности жительницы города Красноперекопска в незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции кустарного изготовления, назначив наказание в виде 30000 рублей, — отмечают в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу.

источник: пресс-служба Красноперекопского районного суда