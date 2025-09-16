Жительница Красноперекопского района едва не сожгла сожителя

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ранее судимой 49-летней жительницы села Ишунь Красноперекопского района, обвиняемой в покушении на убийство своего 34-летнего сожителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что сельчанка в ходе конфликта вылила горючую жидкость на голову и туловище сожителю, после чего подожгла. Пострадавший самостоятельно потушил пламя, обратившись затем в медучреждение для оказания ему помощи. Фигурантка была установлена и задержана во взаимодействии с сотрудниками регионального МВД. Ей предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.
источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю
