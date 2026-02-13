Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Жительница Раздольненского района отдала 637 тысяч рублей мошенникам
Новости Республики

Жительница Раздольненского района отдала 637 тысяч рублей мошенникам

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:43 13.02.2026

Очередная история жертвы мошенников: 39-летняя местная жительница лишилась крупной суммы – 637 тысяч рублей, поверив киберпреступникам.

Все началось в конце января, когда женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником энергокомпании. Под предлогом подписания актов сверок по счетчикам, он попросил продиктовать код из SMS-сообщения. Ничего не подозревая, женщина выполнила требование.

Вскоре после этого последовал новый звонок, на этот раз от человека, назвавшегося сотрудником «Росфинмониторинга». Он сообщил заявительнице, что ее персональные данные якобы попали в руки мошенников, которые планируют использовать их для оформления финансовых операций в поддержку запрещенной организации. Чтобы «защитить деньги и избежать проблем с законом», ей было предложено немедленно перевести все средства на, так называемый, «безопасный счет».

Испугавшись возможных последствий, потерпевшая поддалась на уговоры. В течение около трех недель она ежедневно совершала по два банковских перевода, каждый на сумму 18-19 тысяч рублей. Только спустя несколько дней, осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Узнайте больше:  Дураками рождаются? В Ялте малолетки "расстреляли" женщину из игрушечного пистолета

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Раздольненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

МВД по Республике Крым напоминает:

1. Никогда и никому не сообщайте коды из SMS, это разовые пароли для доступа к вашему банковскому счету или онлайн-порталу «Госуслуги».

2. Сотрудники Росфинмониторинга, МВД, ФСБ или банков НИКОГДА не звонят гражданам с требованием перевести деньги, не просят назвать реквизиты карт, пароли или коды.

3. Любые сообщения о «компрометации данных», «подозрительных операциях» или «спонсировании терроризма» – это стандартные уловки мошенников, направленные на запугивание.

4. «Безопасных счетов» – НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!

ОСТОРОЖНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ – ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.