Жительница Раздольненского района проведёт в колонии 6 лет — за убийство сожителя

Суд вынес приговор в отношении жительницы Раздольненского района, которая в ходе ссоры нанесла сожителю смертельный удар ножом в грудь.
Трагедия произошла в январе этого года во время конфликта между парой. От полученного ранения ножом мужчина скончался на месте. Женщину признали виновной в убийстве и приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
источник: Московский комсомолец Крым
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