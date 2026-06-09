Жительница Раздольненского района проведёт в колонии 6 лет — за убийство сожителя

Трагедия произошла в январе этого года во время конфликта между парой. От полученного ранения ножом мужчина скончался на месте. Женщину признали виновной в убийстве и приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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