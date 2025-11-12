Прямо сейчас:
Жительница Севастополя дискредитировала в сети армию России - проведёт 5,5 лет в колонии
Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:48 12.11.2025

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признанны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летней жительнице Севастополя. Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Севастопольским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что в июле 2024 года обвиняемая разместила в публичном канале популярного мессенджера сообщения, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками ЦПЭ УМВД по городу Севастополю. По ходатайству следствия судом обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении преступления она полностью признала. В ходе расследования уголовного дела выполнены все необходимые следственные действия, проведены судебные экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в сети Интернет.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

