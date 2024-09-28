Жительница Севастополя — победитель конкурса «Женщина русского мира»

На площадке четвертого Евразийского женского форума состоялась торжественная церемония награждения победительниц Всемирного конкурса «Женщина русского мира». Организатором конкурса выступила Всемирная Федерация русскоязычных женщин. Президент России Владимир Путин отметил, что женщины России вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны.

Жизнь убедительно доказывает – только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии… Сейчас шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России – и везде, в любой профессии их отличает высокая ответственность, стремление во всем дойти до самой сути, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Путина.

Победителем в номинации «Предпринимательство» стала Юлия Панкова, жительница Севастополя, основатель семейной столярной мастерской. Совместно с супругом Юрием они занимаются изготовлением товаров из дерева. Это семейное дело, которое передается у Панковых из поколения в поколение, и к которому уже приобщаются дети. Кроме того, Юлия активно участвует в социальных проектах и в 2023 году стала победителем регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель».

Предприниматели Севастополя, активно участвующие в подобных больших конкурсах, получают возможность как заявить о своем продукте, так и рассказать об особенностях и ценностях нашего города всей стране. Во многом им помогает севастопольский центр «Мой бизнес», который с 2019 года позволяет предпринимателям города получить все необходимые услуги на всех этапах развития своего дела – от поиска идеи до вывода бизнеса на экспорт. Только за восемь месяцев этого года поддержкой Центра воспользовались около 1750 субъектов МСП, – отмечает заместитель губернатора Мария Литовко.

Сама Юлия отмечает, что для нее большая гордость получить такую награду.

Увидела информацию об этом конкурсе в интернете и решила подать заявку. Спустя время совершенно неожиданно мне позвонили и сообщили, что я стала победителем в номинации «Предпринимательство». Когда узнала о победе, испытала самые положительные эмоции. Для меня большая гордость быть в одном ряду с награжденными этой премией. В самой заявке постаралась отразить и рассказать о сохранении и укреплении традиционных семейных ценностей на примере нашей столярной мастерской, об участии в социальных проектах, – сообщила Юлия Панкова.

Всего в этом году Всемирная премия Федерации русскоговорящих женщин «Женщина русского мира» вручалась в пяти номинациях: «Искусство и культура», «Социальные проекты и волонтерство», «Молодежная политика», «Предпринимательство», «PR и журналистика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя