Жительница Севастополя похитила у пенсионеров более 500 тысяч рублей

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя доказала в суде вину местной жительницы, похитившей у пенсионеров более 500 тыс. рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы 1967 года рождения. Она признана виновной в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что в период с февраля 2019 года по май 2020 года, имея специальные знания по проверке слуха и навыки по подготовке слепков для последующего изготовления слухового аппарата, женщина предлагала пенсионерам услуги по приобретению и ремонту слуховых аппаратов. Используя сложившиеся доверительные отношения с пожилыми людьми и злоупотребляя их доверием, она получила от шести потерпевших в общей сложности более 500 тыс. рублей. В действительности выполнять взятые на себя обязательства она не собиралась, полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.