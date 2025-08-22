Жительница Севастополя выиграла золото на Авторадио

«Рояль в ночи», «Выпьем за любовь», «Такси, такси», «Незнакомка», «Малиновое вино», «Старая мельница», «Мастер и Маргарита» прозвучали в прямом эфире, а по-настоящему счастливым стал золотой хит Игоря Николаева «Поздравляю!». В отличие от ежедневных игровых эпизодов в финале нужно назвать именно композицию, что с успехом и сделала крымчанка Елена Ходенкова. В игре она участвует уже около трех лет, и теперь настал ее день.

Всегда ждала звонка с «Авторадио», всегда верила, что выигрыш будет мой, – призналась финалистка.

Елена также выбрала ключ от сейфа с главным призом сезона, ее ячейка №8.

Каждый финал уникален. Мы не знаем, когда появится победитель и как быстро завершится наш музыкальный марафон. Это может произойти сразу, а может случиться так, что у артиста не хватит ни времени, ни песен. Вот и Игорь Николаев спешил в Казань на конкурс «Новая волна», но так втянулся в процесс, что сам начал предлагать спеть еще. Судьба, как известно, ищет достойного. И в этот раз она нашла прекрасную Елену в курортном городе-герое Севастополе. Теперь там Елена тоже будет герой, а перед Новым годом вместе с другими финалистами попробует открыть сейф, где хранится килограмм золота целиком*, – подчеркнул продюсер «Авторадио» Олег Балыков.

Завершил праздник Игорь Николаев песней, официальная премьера которой состоится только через несколько дней на «Новой волне».

Как и многие другие хиты, мы написали ее вместе с Игорем Крутым. Песня называется «Благоверная» и посвящается всем благоверным, которые у вас в сердцах, – обратился маэстро к аудитории «Авторадио».

Золотой сезон игры «Много денег на Авторадио» продолжается. В 2025 году в призовом фонде – 5 000 000 рублей и 2 кг золота*. Деньги радиостанция раздает по частям весь год, а когда в банке заканчиваются очередные 500 тысяч, наступает финал. Если еще не в игре, регистрация – по ссылке<https://www.avtoradio.ru/money>**. Полные правила – на сайте<https://www.avtoradio.ru/> и в соцсетях «Авторадио» (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

* Денежный эквивалент золотым слиткам соответствующего номинала на дату розыгрыша по данным ЦБ РФ. По данным ЦБ РФ, стоимость 100 граммов золота на 21 августа – 858 760 руб., стоимость килограмма – 8 587 600 руб.

** Участие в игре не требует от слушателей переводов денежных средств, за исключением оплаты (если такая взимается) услуги операторов связи по установке гимна «Авторадио» вместо обычного гудка.

