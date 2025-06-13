Жительница Севастополя заплатит штраф за то, что в интернет-мессенджере оскорбила председателя своего ТСН

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку по обращению председателя садоводческого товарищества об оскорблении.

Установлено, что в марте 2025 года в интернет-мессенджере «Telegram», в группе о проблемах функционирования ТСН, член товарищества опубликовала оскорбительный комментарий о председателе своего товарищества. Пострадавшая сделала фотографию опубликованного сообщения и обратилась с жалобой в прокуратуру. Прокуратура района в отношении нагрубившей женщины возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление с использованием сети «Интернет»), — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.