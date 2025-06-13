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Новости Республики

Жительница Севастополя заплатит штраф за то, что в интернет-мессенджере оскорбила председателя своего ТСН

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:45 13.06.2025

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку по обращению председателя садоводческого товарищества об оскорблении.

Установлено, что в марте 2025 года в интернет-мессенджере «Telegram», в группе о проблемах функционирования ТСН, член товарищества опубликовала оскорбительный комментарий о председателе своего товарищества. Пострадавшая сделала фотографию опубликованного сообщения и обратилась с жалобой в прокуратуру. Прокуратура района в отношении нагрубившей женщины возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление с использованием сети «Интернет»), — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновную на 5500 рублей.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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