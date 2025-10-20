Жительница Симферопольского района мухлевала с материнским капиталом

14 октября 2025 года Симферопольский районный суд Республики Крым приговорил жительницу с. Урожайное Симферопольского района, гражданку Л., 1996 года рождения, к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год за совершение мошенничества при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В 2020 году гражданка Л. после рождения второго ребенка, получив право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Демография», решила их использовать на цели, не связанные с улучшением жилищных условий, то есть распорядиться ими по своему усмотрению. Реализуя задуманное, гражданка Л., вступив в преступный сговор с иными неустановленными лицами, решилась на мошенническую схему по обналичиванию материнского капитала, составляющего 616 617 руб. Указанная схема заключалась в покупке от ее имени земельного участка, расположенного на «материковой» части Российской Федерации и получении разрешения на строительство на приобретенном земельном участке. После чего составлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о вступлении гражданки Л. в качестве пайщика в потребительский кооператив «К» и получении займа на строительство жилого дома в сумме, соразмерной материнскому капиталу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Далее гражданка Л. обратилась в МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором указала заведомо ложные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского капитала на погашение займа на строительство жилья. Средства материнского капитала в размере 616617 руб. были в дальнейшем перечислены на счёт потребительского кооператива в счет погашения долга по договору займа и обналичены соучастником преступления.

Позднее неустановленное лицо передало гражданке Л. деньги в сумме 400 000 руб., а остальную сумму по ранее достигнутой договоренности неустановленное лицо оставило себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу по получению наличных денежных средств.

При этом, земельный участок, приобретенный на имя гражданки Л., ей был не нужен, она его не видела, строить на нем дом она не планировала. Все указанные действия были совершены ради получения средств материнского капитала в наличном виде, законные варианты его использования гражданку Л. не устраивали.

Таким образом, своими противоправными действиями гражданка Л. причинила материальный ущерб Российской Федерации в лице ГУ – УПФ РФ в г. Симферополе на сумму 616 617 руб., то есть в крупном размере. Указанная сумма была взыскана с гражданки Л. приговором суда.

Приговор вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его провозглашения, если он в указанный срок не был обжалован сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 20