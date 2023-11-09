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Жительница Симферополя подрабатывала курьером… у мошенников
Фото: versiya.info

Жительница Симферополя подрабатывала курьером… у мошенников

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:26 09.11.2023

Забрала у пенсионеров пять миллионов рублей.

Прокуратура Симферополя  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По версии следствия, обвиняемая совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляла хищение денежных средств у пожилых жителей региона.

Соучастники звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие и для освобождения его от уголовной ответственности необходимо заплатить денежные средства. Обвиняемая встречалась с пенсионерами, которые передавали ей свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 6 граждан более 5 млн. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд Симферополя Республики Крым. «Курьеру» грозит наказание – до 5 лет лишения свободы.

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