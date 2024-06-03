Жительница Симферополя пыталась продать «ювелирку». Продала за купюры из «Банка приколов»

На встречу покупатель пришла с, предварительно сложенной в кошелек, суммой в 100 тысяч рублей, который и был отдан потерпевшей взамен ювелирных изделий. После совершившейся сделки потерпевшая обнаружила, что вместо настоящих денег в кошельке лежат купюры «Банка приколов». Сотрудниками отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю установлена причастность к совершению мошеннических действий 40-летней, ранее судимой за аналогичное преступление, жительницы Ростовской области. После покупки злоумышленница сдала ювелирные украшения в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по РК.

Следователем отдела полиции № 2 Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым