Жительница Судака «накомментировала» в соцсети на статью

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили гражданку, подозреваемую в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В сети Интернет 40-летняя жительница Судака в социальной сети публиковала комментарии о наших военных.

В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан), — сообщили в МВД по РК.

По результатам рассмотрения административных материалов правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.