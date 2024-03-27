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Жительница Судака «накомментировала» в соцсети на статью

Жительница Судака «накомментировала» в соцсети на статью

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:39 27.03.2024

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили гражданку, подозреваемую в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В сети Интернет 40-летняя жительница Судака в социальной сети публиковала комментарии о наших военных.

В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан), — сообщили в МВД по РК.

По результатам рассмотрения административных материалов правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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