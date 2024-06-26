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Жительница Ялты хранила синтетический наркотик — задержана
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Жительница Ялты хранила синтетический наркотик — задержана

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 26.06.2024

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте установили причастность 35-летней жительницы г. Севастополя к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Стражи порядка остановили подозреваемую в лесной местности пригорода Ялты. Женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно. При досмотре у подозреваемой обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. При общении с полицейскими злоумышленница объяснила, что в изъятом пакете находится наркотик метадон, который она приобрела через сеть Интернет и забрала в тайнике-закладке для личного употребления. Экспертиза подтвердила, что представленное на исследование вещество массой 1,02 г содержит в своем составе наркотическое средство метадон (фенадон, долофин), — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК. 

Следователем отдела полиции № 3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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