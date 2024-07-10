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Жительница Ялты (уроженка Днепропетровска) ответит по закону за свои экстремистские записи

Жительница Ялты (уроженка Днепропетровска) ответит по закону за свои экстремистские записи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 21:08 10.07.2024

Оперативники ФСБ задержали жительницу Ялты по подозрению в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

43-летняя женщина, в одном из чатов мессенджера Telegram с использованием персональной учетной записи публиковала комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русских, — говорится в сообщении.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием Интернета).

Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что эту дамочку – уроженку Днепропетровска еще в апреле выявил «Крымский СМЕРШ». Тут уж ни добавить, ни убавить:

Выявлена, денацифицирована, задержана, материалы направлены в суд.

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