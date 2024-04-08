Жительнице Симферополя – Пелагее Федоровне Черетаевой исполнилось 100 лет

Глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев поздравил Черетаеву Пелагею Федоровну с юбилеем. К поздравлениям присоединилась и начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Диана Фератова. Представители администрации поздравили Пелагею Федоровну с юбилеем и поблагодарили за её трудовой подвиг.

Также глава администрации вручил ей памятную медаль 80-летия освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

Пелагея Фёдоровна встретила нас в добром здравии, прекрасном расположении духа. Она живет в окружении родных и близких, которые ее поддерживают, помогают и заботятся. Желаю крепкого здоровья, энергии, улыбок, благополучия. Мира и добра Вам и Вашей семье, — отметил Михаил Афанасьев.

Черетаева Пелагея Федоровна родилась 8 апреля 1924 года в селе Верхний Шибряй, Уваровского района, Тамбовской области в многодетной крестьянской семье. В 1941 году закончила сельскую школу и поступила на географический факультет в Тамбовский педагогический институт. После окончания второго курса Пелагея Федоровна перешла на заочную форму обучения и работала в районной школе учителем географии и истории. В 1971 году Пелагея Федоровна вместе с семьей переехала в Крым. Работала экономистом, старшим экономистом на предприятиях Симферополя. В 1989 году вышла на заслуженный отдых. За время трудовой деятельности Пелагея Федоровна неоднократно была награждена почетными грамотами, благодарностями и денежными премиями.