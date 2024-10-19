Жительницу Керчи подозревают в убийстве мужа

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из районов города на земле между контейнерами лежит мужчина без признаков жизни.
Впоследствии судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия – удушение. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 56-летняя жена погибшего. Предварительно установлено, что между супругами случилась бытовая ссора, после которой женщина, дождавшись пока муж уснет, обхватила его шею шарфом и стала душить. Когда мужчина перестал дышать, вынесла труп на улицу. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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