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Жительницу Севастополя привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Севастополя привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:54 06.08.2024

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из регионального подразделения УФСБ России установили личность правонарушительницы, допустившей высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Ей оказалась 43-летняя местная жительница.

Полицейские выяснили, что в ходе разговора с коллегами по работе женщина публично высказывалась в негативной форме относительно использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

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В отношении нарушительницы полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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