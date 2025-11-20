Жителя Кореиза приговорили к 13 годам колонии строгого режима: от педофила пострадала его дочь

Следственным отделом по городу Ялта и судом установлено, что в ночь на 7 января текущего года в период, когда супруга находилась в другом городе на заработках, нетрезвый мужчина совершил в отношении своей дочки преступление сексуального характера. По возвращении матери девочка рассказала о произошедшем, после чего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД поступившая информация была тщательно проверена и нашла свое подтверждение. Подозреваемый был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. В ходе следствия проведены все мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы, получены результаты экспертиз, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.