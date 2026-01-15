Жителя Крыма осудили за оправдание подрыва Крымского моста

Установлено, что мужчина был администратором одного из Telegram-каналов. Под сетевым псевдонимом он публиковал материалы, в которых оправдывал теракт на Крымском мосту. Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.

В отношении крымчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».

2-й Западный окружной военный суд Москвы признал крымчанина виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее житель Крыма уже был судим по статье «Реабилитация нацизма» и отбывал наказание в течение двух лет в колонии общего режима.

В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.