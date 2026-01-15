Жителя Крыма осудили за оправдание подрыва Крымского моста

Установлено, что мужчина был администратором одного из Telegram-каналов. Под сетевым псевдонимом он публиковал материалы, в которых оправдывал теракт на Крымском мосту. Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.
В отношении крымчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет».
2-й Западный окружной военный суд Москвы признал крымчанина виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее житель Крыма уже был судим по статье «Реабилитация нацизма» и отбывал наказание в течение двух лет в колонии общего режима.
В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии исполнявший тогда обязанности главы СБУ Василий Малюк* (*ред: внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: суды Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: суды Крыма