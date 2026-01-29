Прямо сейчас:
Жителя Сакского района заключили под стражу по обвинению в убийстве тестя

29.01.2026

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Уютное Сакского района, обвиняемого в убийстве 65-летнего родственника (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки установлено, что днем 25 января мужчина в квартире по улице Кирова села Уютное во время застолья нанес несколько ударов руками тестю по лицу, после ударив его кухонным ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Злоумышленник был установлен и задержан во взаимодействии с сотрудниками полиции.

Фигурант дал признательные показания, а в ходе следственных действий подробно рассказал обстоятельства совершенного преступления в отношении родственника, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие мероприятия по закреплению доказательственной базы.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

