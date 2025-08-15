Прямо сейчас:
Жителя Севастополя обвиняют в государственной измене

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:59 15.08.2025

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения.

Он обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации  (государственная измена). Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории  Севастополя, посредством переписки в интернет-мессенджере «WhatsApp», был привлечён спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на собирание и передачу сведений. Реализуя преступный умысел, Дмитрий Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он заключен под стражу.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 8

С тегами:

