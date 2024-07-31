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Жителя Севастополя приговорили к 13 годам колонии за половые преступления против падчерицы

Жителя Севастополя приговорили к 13 годам колонии за половые преступления против падчерицы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 31.07.2024

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 50-летнего жителя Балаклавского района. Судом он заочно признан виновным в совершении иных действий сексуального характера и изнасиловании своей малолетней падчерицы (ст. 132, ст. 131 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с февраля 2011 по декабрь 2013 в отсутствии супруги мужчина неоднократно совершал половые преступления против ребенка, которому на момент первого деяния исполнилось 12 лет. На протяжении долгого времени девочка была запугана отчимом, находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. В 2014 году девочка поделилась с друзьями информацией, после чего их родители обратились в правоохранительные органы. Узнав об этом, злоумышленник незамедлительно выехал на территорию иностранного государства и был объявлен в международный розыск, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

В ходе расследования преступления прошлых лет следователем по особо важным делам и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции были установлены все обстоятельства, проведены экспертизы и собрана крепкая доказательственная база.

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Приговором суда мужчина признан виновным и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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