Жителя Севастополя приговорили к 13 годам колонии за половые преступления против падчерицы

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что с февраля 2011 по декабрь 2013 в отсутствии супруги мужчина неоднократно совершал половые преступления против ребенка, которому на момент первого деяния исполнилось 12 лет. На протяжении долгого времени девочка была запугана отчимом, находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление. В 2014 году девочка поделилась с друзьями информацией, после чего их родители обратились в правоохранительные органы. Узнав об этом, злоумышленник незамедлительно выехал на территорию иностранного государства и был объявлен в международный розыск, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования преступления прошлых лет следователем по особо важным делам и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из полиции были установлены все обстоятельства, проведены экспертизы и собрана крепкая доказательственная база.

Приговором суда мужчина признан виновным и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.