Жителя Советского района Республики Крым отправили под домашний арест — пытался дискредитировать РФ

Советским районным судом Республики Крым жителю поселка Советский Советского района Республики Крым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста за совершение умышленного преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (ч. 1 ст.280.3 УК РФ).

Как установлено судом, мужчина, находясь в общественном месте, в Советском районном суде Республики Крым, будучи привлеченным к административной ответственности менее одного года назад за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, стал выкрикивать фразы, дискредитирующие Российскую Федерацию, в том числе, деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации о проведении специальной военной операции на территории Украины. В судебном заседании подозреваемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд не нашел оснований для избрания в отношении подозреваемого более мягких мер пресечения, поскольку это, с учетом характера деяния, в совершении которого он подозревается не позволит обеспечить его надлежащего поведения, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд, заслушав участников процесса, изучив личность подозреваемого, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и установил следующие запреты: круглосуточно выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, кроме случаев: доставки его контролирующим органом по вызову следователя, прокурора, суда; явки в медицинские учреждения; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; вести переговоры с использованием любых технических средств связи, за исключением телефонных переговоров с защитником, осуществляющим защиту его прав и интересов, контролирующим органом, следователем, а также за исключением телефонных переговоров, связанных с вызовом экстренных служб, служб лечебных учреждений, с информированием контролирующего органа о каждом звонке.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Просмотры: 20