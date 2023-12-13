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Жителя Советского района РК осудили за незаконный сбыт наркотических средств
Фото: evrensel.net

Жителя Советского района РК осудили за незаконный сбыт наркотических средств

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:42 13.12.2023

Советским районным судом Республики Крым вынесен приговор в отношении жителя Советского района за незаконный сбыт наркотических средств (ч.1 ст.228.1 УК РФ).

Как установлено судом, житель Советского района Республики Крым 24 августа 2023 года в 17 часов 51 минуту в хозяйственной постройке, расположенной на территории домовладения №2 по ул.Северной в с.Чапаевка Советского района Республики Крым, в нарушение ст.14, ст.23 Федерального закона №3-Ф3 от 08 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах», за предварительно переданные ему покупателем денежные средства в размере 2500 рублей, незаконно сбыл, сверток с веществом растительного происхождения, являющимся наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 3,10 г (в пересчете на высушенное вещество), — отмечают в пресс-службе суда. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

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Согласно характеру и степени общественной опасности совершенное преступление относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Всесторонне изучив материалы дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного деяния, суд признал крымчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на, и в соответствии со ст.70 УК РФ назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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