Жителям Феодосии вручили ключи от квартир

В администрации Феодосии состоялось торжественное вручение документов и ключей от квартир. В церемонии приняли участие Глава муниципального образования муниципальный округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев, Глава администрации города Феодосии Владимир Ким и прокурор города Феодосии Роман Штрыков.
Из числа реабилитированных граждан сегодня ключи от жилья получили:
- Абдулла Газиев,
- Мухилсе Сеитибрагимова,
- Абдурашид Османов,
- Мунере Абдулмеджитова.
Также новоселами станут жители аварийного дома на ул. Дружбы, 56:
- Татьяна Нечепоренко,
- Андрей Козыренко,
- Андрей Логинов,
- Лариса Солдатенко.
- Тамара Фомич
- Игорь Печенкин
- Юлия Швец
Одной из мер поддержки является обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Этой категории граждан также сегодня были вручены ключи и документы от благоустроенных квартир:
- Дарья Качоровская,
- Руслан Кравченко,
- Юлия Якимец,
- Елена Семилет.
Жилищный сертификат вручили Сергею Казанцеву, он относится к категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Поздравляя будущих новоселов со знаменательным в их жизни событием, руководители поблагодарили их за терпение и пожелали долгой и счастливой жизни.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
