Жителям Феодосии вручили ключи от квартир

Из числа реабилитированных граждан сегодня ключи от жилья получили:

Абдулла Газиев,

Мухилсе Сеитибрагимова,

Абдурашид Османов,

Мунере Абдулмеджитова.

Также новоселами станут жители аварийного дома на ул. Дружбы, 56:

Татьяна Нечепоренко,

Андрей Козыренко,

Андрей Логинов,

Лариса Солдатенко.

Тамара Фомич

Игорь Печенкин

Юлия Швец

Одной из мер поддержки является обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Этой категории граждан также сегодня были вручены ключи и документы от благоустроенных квартир:

Дарья Качоровская,

Руслан Кравченко,

Юлия Якимец,

Елена Семилет.

Жилищный сертификат вручили Сергею Казанцеву, он относится к категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Поздравляя будущих новоселов со знаменательным в их жизни событием, руководители поблагодарили их за терпение и пожелали долгой и счастливой жизни.

источник: пресс-служба администрации Феодосии