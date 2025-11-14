Прямо сейчас:
Жителям Феодосии вручили ключи от квартир
фото: пресс-служба администрации Феодосии Феодосии

Жителям Феодосии вручили ключи от квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 16:04 14.11.2025

В администрации Феодосии состоялось торжественное вручение документов и ключей от квартир. В церемонии приняли участие Глава муниципального образования муниципальный округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев,  Глава администрации города Феодосии Владимир Ким и прокурор города Феодосии Роман Штрыков.

Из числа реабилитированных граждан сегодня ключи от жилья получили:

  • Абдулла Газиев,
  • Мухилсе Сеитибрагимова,
  • Абдурашид Османов,
  • Мунере Абдулмеджитова.

Также новоселами станут жители аварийного дома на ул. Дружбы, 56:

  • Татьяна Нечепоренко,
  • Андрей Козыренко,
  • Андрей Логинов,
  • Лариса Солдатенко.
  • Тамара Фомич
  • Игорь Печенкин
  • Юлия Швец

Одной из мер поддержки является обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем. Этой категории граждан  также сегодня были вручены ключи и документы от благоустроенных квартир:

  • Дарья Качоровская,
  • Руслан Кравченко,
  • Юлия Якимец,
  • Елена Семилет.

Жилищный сертификат вручили Сергею Казанцеву, он относится к категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Поздравляя будущих новоселов со знаменательным в их жизни событием, руководители поблагодарили их за терпение и пожелали долгой и счастливой жизни.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

