Жителям Севастополя доступно более 5 000 вакансий на портале «Работа России»
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 20.05.2026

Более 5 000 вакансий сегодня доступны жителям Севастополя на портале «Работа России». Уровень зарплат по отдельным предложениям достигает 200 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые вакансии представлены в промышленности, сельском хозяйстве и рабочих специальностях.

Так, инженеру-технологу в сфере судостроения и технологу по эксплуатации дизельных установок работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц. До 140 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам  инженерного и сантехнического оборудования.

Высокие зарплаты сохраняются и в рабочих профессиях. В числе наиболее оплачиваемых вакансий — водитель грузового автомобиля, тракторист-механизатор и разнорабочий. Уровень дохода по этим направлениям достигает 150 тысяч рублей.

Работодатели ищут специалистов в самых разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до торговли, образования и медицины. При этом каждая четвертая вакансия в городе приходится на рабочие специальности.

По сравнению с прошлым годом наиболее заметный рост зарплат наблюдается в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и образовании. Со своей стороны мы помогаем соискателям выходить на более высокий уровень дохода — через карьерное сопровождение, обучение или переобучение под запросы работодателей, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Севастополя Ирина Стратий.

Служба занятости помогает жителям города получить новую профессию или повысить квалификацию бесплатно. Для отдельных категорий граждан доступно обучение в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». На сегодняшний день в рамках нацпроекта для севастопольцев открыто 67 образовательных программ, в том числе по направлениям IT, кадрового делопроизводства, экономики и веб-дизайна.

Подробную информацию о вакансиях, обучении и мерах поддержки можно получить в Кадровом центре «Работа России» Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40, по телефону +7(8692)66-22-92, а также на официальной странице службы занятости во ВКонтакте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

