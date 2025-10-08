Жителям Севастополя предлагают проверить свой «финансовый IQ»

Жители города-героя могут пройти самооценку знаний в области финансов, участвуя во Всероссийском онлайн-зачете. Проверить свои силы в заданиях можно до 28 октября.

При регистрации участники могут выбрать личный или семейный зачет, а также подобрать оптимальный уровень сложности — базовый или продвинутый. Все вопросы построены на реальных примерах из жизни, таких как покупка собственной квартиры, защита от мошенников, формирование пенсии и многое другое.

На прохождение личного зачета потребуется до 20 минут, олимпиадного — до 40 минут, а семейного — до часа.

Для самых юных участников подготовлены увлекательные игровые задания в интерактивном формате. Ученики средних и старших классов с 14 по 16 октября смогут испытать себя и в олимпиадном этапе. Лучшие из них попадут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба». В случае победы или присуждения призового места они получат шанс на льготы при поступлении в вузы.

По словам и.о. руководителя Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России Виталия Сидоренко, Всероссийский финзачет проводится уже восьмой год и пользуется популярностью у севастопольцев. В прошлом году в нем участвовали более трех тысяч человек, и свыше 76% успешно справились с заданиями и получили сертификаты.

По завершении зачета каждому участнику направят персональные рекомендации и полезные материалы по темам, вызвавшим затруднения. Зарегистрироваться и пройти тестирование можно на официальном сайте проекта.

5 1 голос Оцените материал

Просмотры: 11